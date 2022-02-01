Загалом, за версією поліції, жінка планувала отримати 11,5 тис. доларів

Поліція затримала на хабарі завідувачку відділу аспірантури та докторантури одного з університетів Хмельницька. За інформацією правоохоронців, жінка вимагала 4000 доларів за сприяння у вступі на аспірантуру.

Про затримання доцентки університету у вівторок, 1 лютого, повідомила прес-служба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. «Громадянин мав передати працівниці вишу 11500 доларів США за безперешкодний вступ в аспірантуру навчального закладу за скороченою програмою, за допомогу у написанні та публікації необхідних наукових статей та безперешкодний захист дисертаційного дослідження з метою здобуття наукового ступеня – кандидат юридичних наук. Оперативники затримали жінку після того, як вона отримала 4000 доларів США – частину неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Одразу після затримання правоохоронці провели обшуки у домі та на роботі доцентки. Наразі правоохоронці готують офіційну підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди). Затриманій на хабарі доцентці загрожує до десяти років позбавлення волі.