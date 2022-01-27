Ярослава Дмитришина затримали 26 січня під час отримання 11 тис. грн хабаря

У Львові на хабарі затримали керівника професійного політехнічного училища Ярослава Дмитришина. За 500 доларів США хабаря він обіцяв працівникам училища не звільняти їх з роботи.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, директор одного з профучилищ Львова налагодив схему вимагання та отримання хабарів від підлеглих. Зокрема, за 500 доларів США він обіцяв не звільняти працівників та «не створювати їм штучних проблем в роботі».

Директора училища затримали у середу, 26 січня, під час отримання 11 тис. грн хабаря від майстра, що працює у цьому ж навчальному закладі. Крім цього, в межах кримінального провадження правоохоронці перевіряють розтрату бюджетних грошей на ремонті одного з приміщень училища.

За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної виходи) ККУ. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Якщо провину посадовця доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення воді з конфіскацією майна.

У прокуратурі не розголошують назви навчального закладу та імені директора, якого затримали на хабарі. Однак, як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел у правоохоронних органах, йдеться про керівника Львівського вищого професійного політехнічного училища, що на вул. Зеленій, 151а. Як вказано на сайті закладу, директором училища є Ярослав Дмитришин.