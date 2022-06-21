Ярослава Дмитришина затримали 26 січня в службовому кабінеті під час одержання третьої частини хабаря

Сихівський районний суд Львова оштрафував директора Львівського вищого професійного політехнічного училища Ярослава Дмитришина на 34 тис. грн. У січні його затримали під час отримання 11 тис. грн хабаря.

Як вказано у матеріалах справи, керівник львівського профтехучилища Ярослав Дмитришин налагодив схему вимагання та отримання хабарів від підлеглих. 24 грудня він отримав 3700 грн першої частини хабаря від майстра виробничого відділення цього ж училища. 6 січня майстер передав йому ще 3300 грн, а 26 січня – ще 4100 грн. За хабарі керівник навчального закладу обіцяв майстру не створювати штучних перешкод на роботі.

26 січня Ярослава Дмитришина затримали під час одержання останньої частини хабаря у його службовому кабінеті в училищі на вул. Зеленій, 151а. Під час судового засідання Ярослав Дмитришин свою провину визнав повністю та попросив суд його суворо не карати.

14 червня суддя Сихівського районного суду Богдан Мичка визнав Ярослава Дмитришина винним у хабарництві за ч. 1 ст. 368 ККУ та призначив йому 34 тис. грн штрафу. Крім цього, його позбавили права обіймати керівні посади впродовж двох років. Ярослав Дмитришин має сплатити 14,3 тис. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.