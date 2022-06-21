Валентину Тріщ затримали у її кабінеті під час отримання 37 тис. грн хабара

Залізничний районний суд Львова визнав винною у хабарництві директорку підрозділу «Технопарк» «Львівської політехніки» Валентину Тріщ. Їй присудили 17 тис. грн штрафу, що у понад два рази є меншим від суми хабара.

Як вказано у вироку суду, у червні 2021 року Валентину Тріщ затримали на отриманні 37 тис. грн хабара. Директорка «Технопарку» здавала в оренду приміщення, які перебувають на балансі «Львівської політехніки», та брала за це відкати. Сума залежала від площі приміщення.

37 тис. грн хабара вона отримала за оренду двох приміщень: одне площею 500 м2 (посадовиця оцінила м2 у 60 грн), а інше площею 70 м2 (вартість відкату посадовиця визначила у 100 грн за м2). Валентину Тріщ затримали після отримання хабара у її робочому кабінеті.

У суді посадовця повністю визнала свою провину. Відтак суддя Іванна Іванюк визнала її винною у хабарництві та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу з позбавленням права займати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями протягом року.

Хабар у сумі 37 тис. грн суд ухвалив повернути управлінню СБУ Львівщини.