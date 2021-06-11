Під час обшуків у кабінеті директорки підрозділу правоохоронці знайшли понад 250 тис. грн

Директорку структурного підрозділу «Львівської політехніки» затримали на хабарі, повідомила прес-служба прокуратури та СБУ у п’ятницю, 11 червня. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про керівницю «Технопарку» Валентину Тріщ. Вона обіцяла підприємцю за заниженою ціною здати в оренду приміщення, що належать політехніці.

Валентину Тріщ затримали у її кабінеті під час отримання усієї суми хабара, тобто 37 тис. грн. За оперативними даними правоохоронців, керівниця користувалася своїм службовим становищем і налагодила схему отримання «відкатів».

В обхід встановленої процедури і без погодження регіонального Фонду держмайна, вона здавала в оренду офісні та складські приміщення за значно заниженою вартістю. Свої послуги Валентина Тріщ оцінювала залежно від орендованих площ.

У кабінеті хабарниці правоохоронці вже провели обшук і знайшли понад 250 тис. грн та чорнові записи, які підтверджують її злочин.

Керівниці підрозділу «Технопарк» «Львівської політехніки» Валентині Тріщ повідомлять про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.