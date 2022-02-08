Ярослава Дмитришина затримали на хабарі 11 тис. грн 26 січня

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід директору Львівського вищого професійного політехнічного училища Ярославу Дмитришину, якого підозрюють у отриманні 11 тис. хабаря. 1 лютого суд відправив підозрюваного під нічний домашній арешт, повідомляють «Наші гроші. Львів».

Як повідомляв ZAXID.NET, за версією прокуратури, директор Львівського вищого професійного політехнічного училища, що на вул. Зеленій, 151а, Ярослав Дмитришин вимагав від підлеглих хабарі та обіцяв «не створювати їм штучних проблем в роботі».

Його затримали 26 січня під час отримання 11 тис. грн від майстра, що працює в ПТУ. За словами майстра, директор вимагав від нього ремонтувати автомобілі на базі навчально-практичного центру училища без офіційно оформлених документів. При цьому, майстер повинен був віддавати директорові половину зароблених грошей. Якщо провину Ярослава Дмитришина доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення воді з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 368 ККУ.

1 лютого суддя Галицького районного суду Львова Віктор Романюк обрав Ярославу Дмитришину запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 2:0 до 6:00 терміном на два місяці.

Зазначимо, що Ярослав Дмитришин працює директором Львівського вищого професійного політехнічного училища з червня 2013 року.