Прикордонники намагалися зупинити контрабандистів пострілами

Під час втечі від прикордонників поблизу українсько-румунського кордону контрабандисти залишили в лісі коня, навантаженого ящиками із сигаретами. Контрабандистів зупиняли пострілами, проте їм вдалося втекти. Після перевірки прикордонники виявили, що до коня були прив'язані 20 пакунків із сигаретами на 400 тис. гривень.

Як у вівторок, 12 липня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався в лісі поблизу кордону з Румунією на території патрулювання прикордонного відділу у Красноїльську.

«У лісовому масиві прикордонники виявили групу невідомих осіб. З появою військовослужбовців правопорушники покинули свої ноші, а також коня, за допомогою якого здійснювали транспортування контрабанди, та вдалися до втечі. Не зупинили контрабандистів і попереджувальні постріли», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнюють, що до коня, якого контрабандисти залишили під час втечі, були прив’язані 20 пакунків із сигаретами на 400 тисяч гривень. Вилучене прикордонники передали поліцейським.