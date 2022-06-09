Саморобний безпілотник контрабандисти купили на Закарпатті за 6 тис. євро

Чернівецькі прикордонники затримали двох чоловіків, які переправляли сигарети до Румунії на саморобному безпілотнику. Під час затримання контрабандисти намагалися втекти, їх зупиняли пострілами. Порушниками виявилися мешканці Буковини та Закарпаття. Безпілотник чоловіки купили за 6 тис. євро у Закарпатській області. За один рейс контрабандисти доставляли закордон 300 пачок сигарет.

Як у четвер, 9 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, двох чоловіків, які намагалися відправити закордон контрабандні сигарети затримали поблизу Буденець Чернівецького району. Там порушники облаштували Імпровізований командний пункт та місце злету саморобного літального апарату.

«За допомогою літака Буковинець та мешканець Закарпаття намагалися переправити тютюнові вироби до сусідньої Румунії. Літальний апарат, який використовували правопорушники, за один рейс був спроможний доставити 300 пачок сигарет», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Порушники намагалися втекти від прикордонників, їх зупиняли попереджувальними пострілами у повітря. Як з’ясувалось згодом, чоловіки придбали літальний апарат на Закарпатті за 6 тис. євро та мали намір використати його для контрабанди сигарет. Затриманих передали поліції.