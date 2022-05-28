Правоохоронці встановлюють причетних до контарабанди пального з обох сторін кордону

У Чернівецькій області поблизу кордону затримали двох чоловіків на BMW, які незаконно провезли 14 каністр пального із Молдови. Українець та громадянин Азербайджану змінили номери машини на фальшиві та запакували багажник і салон авто каністрами з паливом. Правоохоронці встановлюють причетних до контрабанди по обидва боки кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у п’ятницю, 27 травня. «Прикордонники відділення «Вашківці» спільно з офіцерами внутрішньої та власної безпеки «Захід» та оперативними співробітниками Чернівецького загону затримали автомобіль марки BMW. В салоні автомобіля перебували двоє чоловіків – громадянин України та громадянин Азербайджану», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Під час огляду машини виявилося, номери не відповідають даним, що вказані в документі на автомобіль. Дійсні номерні знаки знаходились в багажнику, а поряд з ними – 14 каністр з пальним різного літражу, які правопорушники незаконно переправили з Молдови до України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та причетних осіб по обидва боки державного кордону.