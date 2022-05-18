Внаслідок наїзду чернівецький прикордонник отримав травми, він перебуває у лікарні

Поблизу кордону з Румунією на Буковині місцевий контрабандист на позашляховику наїхав на прикордонний наряд. Військові намагалися зупинити водія, який віз сигарети на кордон, пострілами в повітря і по шинах автомобіля, однак контрабандист не реагував. Внаслідок наїзду позашляховика один прикордонник отримав травми і зараз перебуває у лікарні.

Як у середу, 18 травня, повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався у Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону у вівторок, 17 травня. Контрабандист не реагував на вимогу прикордонників зупинитися навіть після пострілів у повітря та по шинах автомобіля.

«Співробітникам оперативних підрозділів 3-го прикордонного загону вдалося вийти на слід правопорушників. Контрабандистом виявився місцевий мешканець, який намагався доправити тютюнові вироби до кордону. Під час зупинки автомобіля водій не відреагував на вимоги прикордонного наряду та здійснив наїзд на військовослужбовця. Прикордонник отримав травми середньо тяжкості та зараз перебуває у лікарні», – повідомили у Державній прикордонні службі.

Прикордонники уточнюють, що водій ніяк не відреагував на попереджувальні постріли в повітря, тому прикордонний наряд здійснив постріли по шинах автомобіля. Автомобіль контрабандиста знайшли на околиці села Нижні Петрівці. В автомобілі було 10 тисяч пачок сигарет без акцизу. Приблизна вартість товару – 430 тис. грн. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.