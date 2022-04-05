Прикордонникам вдалося затримати одного із контрабандистів

У Чернівецькій області група контрабандистів під час втечі від прикордонників покинула ящики із сигаретами на 500 тис. грн. Чоловіків, які намагалися незаконно переправити сигарети в Румунію, помітили за 800 м від кордону. Прикордонникам довелося стріляти, проте затримали тільки одного із втікачів. Усі вилучені сигарети планують передати військовим.

Як у вівторок, 4 квітня, повідомили у Західному регіональному управління Держприкордонслужби, Чернівецький загін прикордонників на території відділу «Красноїльськ» за 800 метрів від кордону помітив осіб, які втікали. Попереджувальні постріли, які мусили зробити прикордонники, не зупинили контрабандистів: правоохоронці затримали тільки одного. На кордоні втікачі покинули 11 тис. пачок сигарет на 500 тис. грн.

«Покинувши свій товар при спробі затримання, буковинці вдалися до втечі. Однак, в ході переслідування, вдалося затримати одного чоловіка, який виявився місцевим мешканцем», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Наразі вирішується питання щодо передачі сигарет військовим. Ящики із сигаретами направили до прикордонного підрозділу. Попередня сума оцінки сигарет близько півмільйона гривень.