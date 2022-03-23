Під сіном власник фіри сховав понад 7 ящиків із сигаретами

Прикордонники відділу «Ділове» затримали фіру, у якій під сіном були сховані сім ящиків сигарет без акцизних марок. Фірман віз вантаж у сторону кордону з Румунією.

Як у середу, 23 березня, повідомили в Західному регіональному управління Державної прикордонної служби, чоловіка з фірою помітили прикордонники Мукачівського загону вранці, близько 06:00, поблизу села Ділове.

«Прикордонний наряд близько 6-ї години ранку побачив чоловіка, який гужовим транспортом їхав в бік державного кордону. Під сіном, що лежало у возі, чоловік перевозив 7,5 ящиків сигарет без акцизних марок», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Контрабандні сигарети правоохоронці доставили до прикордонного підрозділу. Чоловіка підозрюють у правопорушенні за ст. 204 ККУ «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Надалі справою займатиметься Виноградівський відділ поліції.