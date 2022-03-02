Митники пункту пропуску «Краковець-Корчова» на українсько-польському кордоні вилучили 1,5 тонни продуктів, які намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Контрабандний товар вилучили і передали військовим.

Незадекларований шоколад і м’ясні вироби виявили в мікроавтобусі Volkswagen Crafter.

«Під час проходження митного контролю водій, мешканець Львівщини, повідомив, що перевозить з Німеччини гуманітарну допомогу, однак не знайшов при собі жодних документів, які б це підтверджували. Митники спільно з прикордонниками відразу скерували авто на поглиблений огляд. В ході огляду було виявлено велику кількість ящиків продуктів», — повідомили у прес-службі Львівської митниці.

У бусі виявили шоколадні батончики Dolciando вагою 1140 кг та майже 400кг сиров’яленої італійської шинки-хамону «Prosciutto Crudo» в герметичних упаковках. Митники вилучили товар та передали бійцям української армії.

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