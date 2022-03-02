Міністерство цифрової трансформації України відкрили рахунки, куди можна переказувати криптовалюту для допомоги Україні у боротьбі з російським агресором. Для цього створили кілька криптогаманців.

«Допомогти українським військовим подолати окупанта можна не лише в національній та іноземній валютах, а й у крипті! Щоб протягнути фінансову руку допомоги могли і власники віртуальних активів у будь-якому куточку світу, Мінцифра у співпраці з криптопроектами створила криптогаманці», — повідомили у міністерстві.

Мінцифра відкрила офіційний гаманець Polkadot:

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Платформа Everstake з екосистеми Solana створила гаманець SOL у партнерстві з Мінцифрою:

SOL — 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Мінцифри також створило офіційний криптогаманець для збору коштів у токенах DOGE:

DOGE — DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL

Криптобіржа Kuna створила Резервний фонд України:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Переказати на рахунки криптобалюту можна з усього світу. Як допомогти Україні в інший спосіб — читайте тут.

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