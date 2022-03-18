Вилучені 24 ящики контрабандних сигарет можуть передати українським військовим

Контрабандисти, які намагалися незаконно перевезти сигарети до Румунії, втікаючи від прикордонників, залишили посеред лісу Mitsubishi Pajero, напакований сигаретами. Відомо, що правоохоронцям довелося стріляти, щоби зупинити джип. У машині виявили 24 ящики сигарет на майже 500 тис. грн. Самим перевізникам контрабанди вдалося втекти.

Як у п’ятницю, 18 березня, повідомила Державна прикордонна служба, Mitsubishi Pajero з групою осіб виявили прикордонники відділу «Красноїльськ» Чернівецького загону. Позашляховик рухався у сторону українсько-румунського кордону.

«Зупинити контрабандистів вдалось після здійснення попереджувальних пострілів. Аби уникнути відповідальності, молодики покинули серед лісу позашляховик Mitsubishi Pajero та вдалися до втечі», – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

У салоні автомобіля військовослужбовці виявили 24 ящики сигарет без акцизних марок. За попередньою оцінкою, вартість вилучених сигарет складає майже пів мільйона гривень.

Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до контрабанди сигарет. Наразі вирішується питання щодо передачі вилученого вантажу на потреби військових.