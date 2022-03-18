Дві провідниці евакуаційного поїзда з Одеси до Польщі заховали у речах біженців понад 1000 пачок сигарет. Таким чином працівниці залізниці намагалися провести контрабанду через кордон. Втім прикордонники помітили схованки і затримали провідниць, їх незабаром звільнять.

Як повідомили в «Укрзалізниці», 18 березня прикордонники виявили в поїзді Одеса – Перемишль більше тисячі пачок цигарок. Провідники цього поїзда, Тетяна Бойко та Лариса Вінник, намагалися провезти сигарети, заховавши їх у речі біженців. Під час проходження кордону працівники ДПСУ знайшли схованки з сигаретами у поїзді і затримали провідниць.

«Укрзалізниця» одразу відсторонила провідниць від посад і в подальшому звільнить їх з роботи. Окрім того, до відповідальності контрабандисток притягне поліція.

«Поки тисячі залізничників ризикують життям, намагаючись врятувати якомога більше українців, знаходяться двоє, які намагаються нажитись під час війни. Честь залізничників, які щодня рятують десятки тисяч людей, безкоштовно доставляють їх до безпечних місць та перевозять сотні тонн критично важливих гуманітарних вантажів фактично на лінію вогню, заплямувати не дамо», – вказано у повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, минулого тижня «Укрзалізниця» звільнила з роботи двох провідників, які вимагали у біженців гроші за проїзд в евакуаційному поїзді з Одеси до Перемишля.