Групу чоловіків помітили прикордонники, коли ті пішки намагались його перетнути

У Чернівецькій області затримали мешканця Хмельниччини, який займався перевезенням ухилянтів до Молдови. За даними слідства, чоловік за 100 тис. доларів намагався перевезти через кордон 25 військовозобов'язаних українців, однак їх помітили прикордонники. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Про затримання чоловіка у середу, 9 березня, повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

«Дністровська окружна прокуратура повідомила про підозру жителю Хмельницької області в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловік на Буковині налагодив злочинну схему. За незаконне переправлення 25 осіб через держкордон він одержав понад 100 тис. доларів США», – йдеться в повідомленні Офісу прокурора.



Зловмисник 6 березня підвіз військовозобов’язаних українців до україно-молдовського кордону неподалік міста Сокиряни та села Волошкове Чернівецької області. Звідти чоловіки пішки намагались перейти кордон, однак їх помітили прикордонники, які викрили зловмисника.

Ухилянтів передали у військкомат, а організатору злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переміщення осіб через кордон). Хмельничанину загрожує від семи до десяти років тюрми. Наразі правоохоронці встановлюють, хто допомагав зловмиснику.

Схожий випадок на україно-молдовському кордоні трапився 7 березня. Як повідомила «Українська правда», громадян Молдови на човні намагався перевезти вісьмох українських ухилянтів. Серед затриманих син та внук співачки Софії Ротару Руслан та Анатолій Євдокименки.

Зазначимо, з 24 лютого, на період дії воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

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