10 тонн брендового одягу намагалися ввезти під виглядом гуманітарки

Працівники ДБР вилучили 10 тонн брендового одягу, який ділки намагались ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. На сьогодні гуманітарна допомога ввозиться за cпрощеною процедурю через війну. Правоохороні перевіряють причетність до контрабандної схеми працівників митного поста «Яворів» Львівської митниці.

«У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем співробітників митниці на митному пості «Яворів» Львівської митниці було виявлено 33 палети брендового одягу та взуття вагою 10 тис. кг», – повідомили в ДБР у неділю, 27 березня.

Контрабандні речі конфіскували, їх передадуть на потреби армії

Контрабандний одяг та взуття вилучили та передали на відповідальне зберігання. У подальшому речі передадуть на потреби українських військових.

У ДБР зазначають, що в умовах воєнного стану окремі особи намагаються скористатися спрощеним порядком оформлення гуманітарних вантажів для своїх бізнес-інтересів.