Наразі правоохоронці шукають водія позашлаховика та його спільника

У Чернівецькій області поблизу кордону з Румунією прикордонники пострілами зупиняли позашляховик Mitsubishi Pajero, на якому контрабандисти везли сигарети до кордону. Машину знайшли на околиці Красноїльська, водій та його спільник – втекли. Це вже другий схожий випадок за півтора тижні: 18 травня на Буковині місцевий контрабандист на позашляховику наїхав на прикордонний наряд, внаслідок чого один військовий госпіталізований.

Як у четвер, 26 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався ввечері середи, 25 травня. «Поблизу кордону було виявлено автомобіль Mitsubishi Pajero іноземної реєстрації. Вимогу прикордонників відділу «Красноїльськ» зупинитися, водій проігнорував та вдався до втечі. Не зупинили правопорушників і попереджувальні постріли, які були змушені зробити охоронці кордону», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Покинутий позашляховик Mitsubishi Pajero правоохоронці виявили на околиці Красноїльська, водій та його спільник втекли, наразі їх розшукують.

Прикордонники направили поліції повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Очікується внесення даних про інцидент до ЄРДР.

Нагадаємо, у середу, 18 травня, на цій же ділянці українсько-румунського кордону місцевий контрабандист на позашляховику наїхав на прикордонний наряд. Військові намагалися зупинити водія, який віз сигарети на кордон, пострілами в повітря і по шинах автомобіля, однак контрабандист не реагував. Внаслідок наїзду позашляховика один прикордонник отримав травми, його госпіталізували.