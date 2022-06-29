У гірському будиночку контрабандисти сховали 40 ящиків сигарет

На околиці прикордонного карпатського села у Чернівецькій області правоохоронці виявили склад контрабандистів. Ящики із сигаретами на суму 900 тис. грн були заховані у закинутому будиночку. Там контрабандисти зберігали сигарети, які переправляли до Румунії.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, склад контрабандистів виявили ввечері вівторка, 28 червня, на околиці села Галицівка на Буковині, яке розташоване на кордоні з Румунією. За інформацією прикордонників, у закинутій будівлі у горах зберігалися 40 ящиків із контрабандними сигаретами на суму близько 900 тис. грн.

«Склад із сигаретами виявили оперативні співробітники 31 прикордонного загону на ділянці відділу прикордонної служби «Селятин» та здійснили його блокування. Місце знаходилось у важкодоступному районі Карпат, на околиці населеного пункту Галицівка Вижницького району», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Правоохоронці вилучили зі складу 19,7 тис. пачок сигарет без акцизних марок. Прикордонники зазначають, що товар буд підготовлений для переправлення до Румунії. Сигарети передали поліції. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до роботи складу контрабанди у горах.