Вантажівку із контрабандними сигаретами затримали у Вижницькому районі

У Чернівецькій області контрабандист перекинув вантажівку під час втечі від правоохоронців. В автомобілі виявили кілька ящиків із сигаретами без акцизних марок. Сам водій, за інформацією СБУ, маскувався під військового. Наразі затриманому загрожує штраф до 17 тис. грн з конфіскацією усього товару.

Про затримання контрабандиста на Буковині у середу, 29 червня, повідомила прес-служба СБУ. За даними правоохоронців, чоловіка затримали у Вижницькому районі. Контрабандист перебував за кермом вантажівки, яка рухалася до кордону.

«Чоловік маскувався під військового. Побачивши, що його автомобіль переслідують силовики, водій вирішив утекти, проте спроба виявилася невдалою, – вантажівка перекинулась», – йдеться у повідомленні СБУ.

У вантажівці правоохоронці виявили ящики із сигаретами без акцизних марок, які чоловік планував перевезти через кордон за межами пунктів пропуску. Стосовно порушника відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). За скоєне водію загрожує до 17 тис. грн штрафу.