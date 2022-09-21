Чоловіка затримали і відправили у Луцький слідчий ізолятор

Волинська поліція затримала 37-річного чоловіка, який продавав саморобну зброю в Волинській області та за її межами. Затримали чоловіка на Сумщині. Наразі він перебуває у Луцькому слідчому ізоляторі. У разі доведення вини йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про затримання зловмисника стало відомо у середу, 21 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Як встановили слідчі, протягом 2022 року мешканець Сумської області продавав перероблену саморобним способом вогнепальну зброю і боєприпаси на території Волині та інших регіонів держави.

«Співробітники кримінальної поліції встановили особу фігуранта, провели контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок і днями затримали його в Сумській області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення», – йдеться у повідомленні.

37-річному порушнику вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), санкція якої передбачає від трьох до семи років тюрми. Також суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі чоловік перебуває в слідчому ізоляторі Луцька.