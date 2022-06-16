За незаконне зберігання зброї загрожує ув'язнення, але уникнути покарання можна, добровільно здавши поліції зброю та боєприпаси

На волинському ливарному підприємстві знищили понад 50 одиниць незаконної зброї. Серед них – пістолети, рушниці, холодна зброя. Також переплавили понад 250 набоїв різного калібру. Все це озброєння поліція вилучила під час розслідувань, або ж мешканці області здали правоохоронцям добровільно.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, зброю та боєприпаси здали як брухт на ливарно-механічне підприємство в місті Горохів.

«На підприємстві знищено 32 одиниці холодної зброї, чотири пневматичні пістолети, одну пневматичну гвинтівку, один 9-мм пістолет Макарова, один 5,6 мм МКГ іноземного виробництва, три зброї кустарного виробництва. Окрім цього, утилізовано 256 набоїв різноманітного калібру. А також понад 700 одиниць пижів, гільз, куль та 150 г пороху», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зброю та боєприпаси добровільно здали мешканці області або поліцейські вилучили в ході розслідувань.

«Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі», – зазначає поліція. Уникнути покарання можна, добровільно здавши зброю чи боєприпаси.