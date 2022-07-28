Правоохоронці зняли вибухівку з дерева та розрядили її

У дворі багатоповерхівки в центрі Рівного місцеві мешканці знайшли гранату на дереві. Як встановили вибухотехніки, це був саморобний пристрій на основі ручної гранати. Хто і навіщо його туди встановив, наразі з'ясовує слідство.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, гранату виявили місцеві мешканці на вулиці Набережній, близько 11:30 у четвер, 28 липня.

Граната висіла на дереві на висоті орієнтовно другого поверху. Вибухотехніки встановили, що це саморобний пристрій на основі ручної гранати.

«На місце події негайно виїхали працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, рятувальники та слідчо-оперативна група Рівненського РУП. Фахівці-вибухотехніки зняли небезпечний предмет, розрядили його та привели у безпечний стан», – йдеться у повідомленні.

Попередньо справу кваліфікують за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Хто саме встановив у дворі гранату, з'ясовує поліція.

«Нагадаємо, при виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно відійти на безпечну відстань (230-250 метрів), негайно повідомити про знахідку за телефонами «102» або «101», попередити перехожих про небезпеку та дочекатися прибуття фахівців, щоб вказати місце знахідки. У жодному разі не наближайтеся до предмету», – закликають у поліції.