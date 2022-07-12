50-кілограмову бомбу ФАБ-50 успішно ліквідували рятувальники

Мешканець села на Рівненщині знайшов 50-кілограмову авіабомбу ФАБ-50 часів Другої світової війни. Як встановили згодом рятувальники, бомба була у бойовому стані. У випадку вибуху радіус ураження міг становити близько 850 метрів. Відомо, що боєприпас знешкодили рятувальники.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, авіабомбу знайшов мешканець села Переросля Дубенського району зранку в понеділок, 11 липня, неподалік лісового масиву. Чоловік звернувся до рятувальників. Близько 12:30 вони знешкодили 50-кілограмовий боєприпас. Зазначається, що бомба була в бойовому стані і несла реальну небезпеку людям.

«Радіус ураження при несанкціонованому здетонуванню становив би понад 850 м. До того ж, кількість вибухової речовини у тротиловому еквіваленті становила 24 кг», – зазначають рятувальники.

Загалом від початку року рівненські піротехніки знизили близько 200 боєприпасів часів Другої світової війни. Мешканців області просять бути обережними при виявленні боєприпасів, адже, незважаючи на свій вік, вони досі можуть бути небезпечними. У таких випадках необхідно звертатись за цілодобовим номером 101 або 112.