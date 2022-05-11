До десяти років може знадобитися, аби сапери повністю розмінувати територію України. Майже за три місяці повномасштабної війни, працівники ДСНС обстежили 20 тис. гектарів і знешкодили понад 103 тис. різних мін та боєприпасів, таку статистку оприлюднив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар під час свого брифінгу у середу, 11 травня.

За словами Бондара, щодня рятувальники знаходять та вилучають від 2 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів. Серед знахідок – авіаційні бомби, касетні бомби, різного виду міни, гранати, а також такі боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями

«Ворог застосовує дистанційні системи мінування. Цинічно встановлює некеровані міни та мінні загородження на територіях населених пунктів, залишає за собою велику кількість вибухових пристроїв, які несуть смертельну небезпеку та загрозу мирному населенню. Вказані міни та боєприпаси виявлялися на території Київської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей», – цитує заяву Олега Бондара портал новин LB.ua.

Понад 10 тисяч заявок про вибухонебезпечні предмети ДСНС отримали від людей через сайт з інтерактивною мапою. Але виявилені та знешкоджені міни становлять лише 10% від усіх, що встановили росіяни на території України. ДСНС також оприлюднила мапу розмінування України:

За словами начальника управління організації піротехнічних робіт ДСНС Олега Бондара, розмінування усієї території країни може тривати від 5 до 10 років.