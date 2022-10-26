Митники використовувати підроблені фотографії та оформляли вантажівки як порожні

ДБР оголосило про підозру двом працівникам Чернівецької митниці у контрабанді 50 млн пачок сигарет на 440 тис. доларів США. У документах для проїзду Європою контрабандисти вказували, що товар їде транзитом до Грузії. На короні з Румунією вантажівки із сигарети проїжджали вже за іншими документами – під виглядом порожнього транспорту. У прес-службі ДБР ZAXID.NET зазначили, що наразі митникам обирають запобіжний захід, а далі – відсторонять від посади. Більше жодних деталей щодо затриманих працівників митниці не розголошують.

Як у середу, 26 жовтня, повідомила прес-служба ДБР, йдеться про масштабну схему контрабанди сигарет, до якої були причетні два працівники Чернівецької митниці. Через неможливість прямих поставок з Білорусі, організатори проклали маршрут через Європу.

«У супровідних документах для європейських контрольних служб вони вказували, що товар нібито прямує транзитом до Грузії. Але на румунсько-українському кордоні вантажівки з цигарками проїжджали вже за іншими документами – під виглядом порожнього транспорту», – йдеться у повідомленні.

У ДБР уточнюють, що митники приймали фальшиві документи та не складали жодних протоколів про ввезення сигарет, знаючи, що знаходиться у вантажівках. Нелегально ввезені цигарки продавали на території України.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що митники вносили до автоматизованої системи «Інспектор» неправдиві відомості із долученням підроблених фотографій. У жовтні та листопаді 2020 року при оформленні в’їзду вантажного транспорту територію України через пункт пропуску «Порубне», інспектори оформляли вантажівки як такі, що переміщуються без вантажу, незважаючи на наявність у їх вантажних відсіках 4 850 ящиків з цигарками. «Внаслідок таких дій вказані особи сприяли громадянам ухилитись від сплати податкових і митних платежів на загальну суму 80 мільйонів гривень», – додають у прокуратурі.

У прес-службі ДБР ZAXID.NET не розголошують жодних деталей про затриманих митників, уточнюють лише, що наразі митникам обирають запобіжний захід, а далі – відсторонять від посади.

Двом старшим державним інспекторам Чернівецької митниці повідомили про підозру у співучасті в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, в умисному введенні в обіг небезпечної продукції, службовому підробленні, а також перевищенні влади, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. ДБР продовжує досудове розслідування щодо інших учасників схеми.