Інспектор митниці отримав хабар 10 тис. грн за переміщення контрабандних запчастин

СБУ та поліція викрили інспектора митного поста «Яворів» Львівської митниці на систематичному хабарництві за покривання переміщення контрабандних запчастин. 35-річного митника затримали у неділю, 30 жовтня, під час отримання 10 тис. грн хабара.

«Слідством встановлено, що митник організував злочинну схему, з якої систематично одержував неправомірну вигоду від громадян за безперешкодне переміщення контрабандним шляхом автозапчастин через державний кордон», – повідомили в прокуратурі Львівщини.

Затримання відбулося на митному посту «Яворів»

Митника затримали 30 жовтня на робочому місці під час одержання від громадянина неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн. Йому оголосили підозру за фактом вимагання хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці не розголошують, інспектора якого саме митного поста затримали за хабарництво. За даними ZAXID.NET, у покриванні контрабанди звинуватили 35-річного працівника митного поста «Яворів» Львівської митниці.