Водій мікроавтобуса перевозив велику партію незадекларованих ноутбуків та телефонів

У неділю ввечері, 30 жовтня, у пункті пропуску «Шегині» львівські прикордонники затримали водія мікроавтобуса, який перевозив незадекларовані телефони та ноутбуки відомих виробників на суму 4,5 млн грн.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби розповіли, що 32-річний водій мікроавтобуса Mercedes, житель Чернівців, прибув учора ввечері з Польщі в пункт пропуску «Шегині».

Незадекларовану техніку у водія вилучили (фото ДПСУ)

Під час проходження перевірки чоловік заявив, що переміщує посилки з-за кордону. Однак прикордонники та митники вирішили здійснити додаткову перевірку. Під час огляду в багажному відділенні мікроавтобуса в коробці серед особистих речей було виявлено партію незадекларованих девайсів. У салоні мікроавтобуса водій приховав телефони, навушники та ноутбуки відомих світових виробників. Загалом понад 220 одиниць техніки.

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Товар, орієнтовна вартість якого складає близько 4,5 млн грн, вилучили.