Водій буса перевозив контрабандні квадрокоптери, смартфони, смарт-годинники та іншу техніку

У четвер, 27 жовтня, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею митники затримали водія Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив незадекларовану техніку відомих торгових марок на суму 1,5 млн грн.

У Львівській митниці розповіли, що 27 жовтня в пункт пропуску «Краківець-Корчова» із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Для проходження митного контролю 29-річний водій, мешканець Рівненської області, обрав смугу «зелений коридор», чим заявив про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Контрабанду техніку вилучили до рішення суду (фото митниці)

Під час огляду мікроавтобуса працівники митного поста «Яворів» спільно зі співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, а також прикордонниками виявили серед особистих речей водія понад 100 одиниць техніки відомих торгових марок, зокрема, 21 смартфон, 38 смарт-годинників, 13 планшетів, 13 бездротових навушників, сім квадрокоптерів.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил. Товар, орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн, тимчасово вилучили та помістили на склад. Точна вартість вилученого буде встановлена додатково.