Чернівецькі прикордонники виявили нелегала, який 5 днів ховався під вантажівкою
Чоловік заховався під дном вантажівки і їхав так із Туреччини
Прикордонники на пункті пропуску «Порубне» виявили нелегала із Афганістану, який ховався під дном вантажівки. Чоловік п'ять діб їхав під вантажівкою і незаконно перетнув румунсько-український кордон. На нелегала склали адмінпротокол та передали румунським прикордонникам.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, чоловік був без жодних документів, він назвався громадянином Афганістану. Вантажівка, під якою перебував нелегал, їхала з Туреччини.
«На вантажівку спрацював службовий собака прикордонників, охоронці кордону спільно з митниками провели сканування транспортного засобу, яке і підтвердило наявність сторонньої особи. Чоловік був без документів, зі слів громадянин Афганістану», — йдеться у повідомленні прикордонників.
За незаконний перетин кордону України на нелегала склали адмінпровадження, після чого передали румунським прикордонникам в порядку реадмісії.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.