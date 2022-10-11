Нелегала під вантажівкою на кордоні виявив службовий пес

Прикордонники на пункті пропуску «Порубне» виявили нелегала із Афганістану, який ховався під дном вантажівки. Чоловік п'ять діб їхав під вантажівкою і незаконно перетнув румунсько-український кордон. На нелегала склали адмінпротокол та передали румунським прикордонникам.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, чоловік був без жодних документів, він назвався громадянином Афганістану. Вантажівка, під якою перебував нелегал, їхала з Туреччини.

«На вантажівку спрацював службовий собака прикордонників, охоронці кордону спільно з митниками провели сканування транспортного засобу, яке і підтвердило наявність сторонньої особи. Чоловік був без документів, зі слів громадянин Афганістану», — йдеться у повідомленні прикордонників.

За незаконний перетин кордону України на нелегала склали адмінпровадження, після чого передали румунським прикордонникам в порядку реадмісії.