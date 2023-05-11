Працівники ДБР заборонили знімати на відео роботу під час обшуку

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у Київській міській військовій адміністрації, про що повідомив у четвер, 11 травня, секретар КМВА Володимир Бондаренко. За його словами, обшуки проводять через відрядження до міськради солдат, які є депутатами установи.

Володимир Бондаренко повідомив, що КМВА надало відповідні документи щодо відряджень правоохоронцям, проте обшуки все одно відбулися. За його словами, співробітники ДБР заборонили записувати на відео слідчі дії та роботу журналістів під час обшуків.

«Разом із цим у разі намагання отримати доступ до кабінетів безпосередньо в Київській міській раді, відеозаписи камер спостереження або інше, будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте в рамках процесуальних норм», – повідомив Володимир Бондаренко.

За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, обшуки проводять через неявку до місця служби чотирьох депутатів КМВА, які є військовими. Чоловіків підозрюють в ухилянні від військового обов'язку. Водночас представниками яких політичних сил є депутати-ухилянти, правоохоронці не уточнили.