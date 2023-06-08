Інспекторка прикордонного контролю виявила ознаки, що свідчили про їх підробку

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили у 56-річного чоловіка підроблені документи. Ухилянт намагався перетнути кордон нібито з невиліковно хворою дружиною, яка потребує його супроводу. Про це у четвер, 8 червня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Для перетину кордону 56-річний чоловік обрав пункт пропуску «Вилок», куди прибув разом зі своєю дружиною, яка нібито потребує його супроводу. Як підставу для виїзду за кордон, він надав для перевірки висновок лікарсько-консультативної комісії одного із закладів охорони здоров’я про наявність у дружини невиліковної хвороби, виписку із протоколу засідання лікарсько-консультативної комісії та акт встановлення факту здійснення догляду.

Однак у наданих документах інспекторка прикордонного контролю виявила ознаки, що свідчили про їх підробку. Під час опитування чоловік не заперечував підроблення документів та зізнався, що отримав їх від знайомого, якому у разі «успішного» перетину кордону мав заплатити за фальшиві документи 2 тис. доларів.

Про злочин, передбачений ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», прикордонники повідомили Нацполіцію у Закарпатській області. Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону встановлюють осіб, причетних до правопорушення.