На Хмельниччині чоловік через суд намагався змінити дані у акті про реєстрацію шлюбу про свою національність. Зокрема, він хотів, аби з документу забрали інформацію, що він росіянин, а вказали, що він німець. Однак суд у задоволенні позову відмовив.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, чоловік подав позов до відділу ДРАЦСу з вимогою внести зміни до акту про реєстрацію шлюбу від 1980 року. До заяви він додав свідоцтво про народження, де вказана національність його батька – «німець» (матері – «росіянка»), копії військових квитків його та батька, де зазначено національність «німець». Цього, на думку позивача, було достатньо для внесення змін.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив позов: зобов’язав відділ виправити в актовому записі про реєстрацію шлюбу національність нареченого, позивача. Рішення мотивовано тим, що за приписами статті 11 Закону України «Про національні меншини» громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність.

Однак відділу ДРАЦС оскаржив рішення в апеляційному суді. Суд апеляцію задовольнив, оскільки зміни до актового запису вносяться, якщо там є явні помилки, а в цьому випадку їх не було.

«У висновку, який надали позивачеві, йдеться, що в актовому записі про його шлюб не було помилок, підчищень, перекручень, неправдивих відомостей, а дані щодо національності нареченого записані відповідно до його паспорта, де у графі "національність" зазначено "росіянин"», – йдеться у рішенні. Крім того, на момент реєстрації шлюбу в паспорті чоловіка було зазначено, що він росіянин.

Відтак апеляційний суд скасував рішення Хмельницького міськрайонного суду та ухвалив нове, відмовивши у задоволенні позову.