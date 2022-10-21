Мешканець Хмельниччини не зміг через суд виселити колишню дружину з власного будинку. Відомо, що помешкання він успадкував після смерті батька. Тоді ж чоловік розлучився з дружиною. Втім, виселятись вона не захотіла, бо вона прожила тут 30 років та іншого житла не має. Чоловік намагався виселити її через суд. Але йому відмовили, оскільки суд вирішив, що це порушить права жінка і вона стане безпритульною.

Про рішення Хмельницького апеляційного суду стало відомо у п'ятницю, 21 жовтня, після повідомлення прес-служби суду. Відомо, що позивач успадкував будинок свого батька після його смерті в 2019 році. Того ж року він розлучився з дружиною. Тепер у нього інша жінка, однак колишня досі живе з ним в одному помешканні.

Він просив суд виселити екс-дружину з будинку, бо вона вже не є частиною його сім’ї й після смерті попереднього власника втратила право користуватися цим житлом.

Красилівський райсуд не задовольнив позов, оскільки жінка прожила у хаті 30 років. Це, на думку суду, достатня підстава вважати будинок і її житлом. Крім того, жити їй більше немає де, тож у випадку виселення вона стане безхатьком.

Чоловік з цим рішенням не погодився і подав апеляцію. Апеляційний суд встановив, що відповідачка зареєстрована у спірному будинку з 1992 року, під час перебування у шлюбі з апелянтом – це підтверджує факт згоди власника будинку на її реєстрацію. Законно вселившись, вона набула право на мирне володіння майном як член сім'ї.

«Позивач, придбаваючи житло, знав про проживання в ньому відповідачки – члена сім'ї власника цього житла, який іншого житла не має та набув охоронюване законом право на мирне володіння майном у законний спосіб, але тим не менше не виявив розумну дбайливість про інтереси відповідачки, не з'ясував, чи відмовляється відповідачка від свого права користування жилим приміщенням, у зв'язку з чим суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відмову у задоволенні позову, оскільки ні у ЦК України, ні у ЖК УРСР не передбачена можливість виселення члена сім'ї колишнього власника без надання іншого жилого приміщення», – йдеться у повідомленні.

Відтак колишня дружина продовжуватиме жити разом з ним у спільному будинку.