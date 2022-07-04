Апеляційний суд в двісті разів зменшив суму стягнень з мешканця Хмельниччини за спожитий природній газ. В суд на боржника подав «Хмельницькгаз», працівників якого чоловік не впустив у квартиру для повірки лічильника. Відтак за півроку йому нарахували кількість спожитих кубометрів природнього газу за максимальними оцінками. Втім, як виявив суд, «Хмельницькгаз» сам невчасно проводив повірку, тому суму стягнень зменшили з 12 тис. до лише 63 грн.

Про рішення Хмельницького апеляційного суду стало відомо у понеділок, 4 липня, після повідомлення прес-служби. У листопаді 2021 року «Хмельницькгаз» звернувся з позовом до споживача через те, що він не впустив до квартири працівників компанії для демонтажу лічильника і проведення повірки. Відтак за півроку йому нарахували кількість спожитого газу за граничними об'ємами і призначили 12,9 тис. стягнень. Чоловік гроші не заплатив, тож підприємство пішло до суду.

Славутський міськрайонний суд призначив дещо меншу суму: 12,3 тис. грн. Чоловік вирішив оскаржити це рішення в апеляційному суді. Суд частково задовольнив цей позов.

Колегія суддів постановила, що згідно з кодексом газорозподільчих систем, якщо споживач відмовив газовикам у доступі до лічильника, і це привело до порушення строку повірки, йому справді повинні нарахувати кількість спожитого газу за граничними об'ємами. Втім, в цьому випадку, вважає суд, «Хмельницькгаз» сам пропустив термін повірки.

«Інтервал для лічильників газу становить 2 чи 8 років – залежно від класу. Апеляційний суд встановив, що у листопаді 2011 року представники АТ «Хмельницькгаз» замінили у квартирі апелянта старий лічильник на новий і до 16 листопада 2020 року не зверталися до господаря щодо періодичної повірки лічильника», – йдеться у повідомленні.

За актом розрахунку, який надав апелянт, з 16 листопада 2020 року він спожив 12,45 м3 і вартість необлікованого об'єму природного газу за цей період становить 110 гривень, 47 з яких він вже сплатив. Тож суд призначив стягнути зі споживача лише 63 грн.