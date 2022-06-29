Хмельничанина оштрафували на 17 тис. грн за саморобне посвідчення водія
Чоловік пред'явив фальшивий документ, коли його зупинили за нетверезе водіння
Райсуд на Хмельниччині оштрафував чоловіка, який роздрукував вдома на принтері фальшиве посвідчення водія. Його він використав трьома місяцями пізніше, коли його зупинила поліція за нетверезе водіння. Фальшивку розпізнали і щодо інциденту розпочали провадження. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку, фальшиве посвідчення чоловік виготовив 21 лютого в себе вдома. Документ він роздрукував на принтері.
«За допомогою струменевого принтеру невідомої марк на заздалегідь заготовленому шматку пластику роздрукував бланк посвідчення водія із своєю фотокарткою і анкетними даними, та присвоїв шляхом друку серійний номер, а також дату видачі посвідчення», – йдеться у вироку Старокотянтинівського райсуду.
Відомо, що 18 травня його зупинила поліція на вулиці Миру в Старокостянтинові. Чоловік перебував у нетверезому стані за кермом автомобіля Geely. На прохання пред'явити посвідчення водія чоловік дав поліцейським підроблений документ. Втім, фальшивку розпізнали, а щодо інциденту розпочали розслідування.
Обвинувачений у письмовій заяві визнав свою провину. Суд врахував, що чоловіка позитивно характеризують на роботі, крім того, до кримінальної відповідальності він раніше не притягувався. Відтак суддя Інна Сагайдак визнала його винним у порушенні ч.1 і ч.4 ст. 358 ККУ (підробка документів та їхнє використання) і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Вирок неостаточний, його можна оскаржити в суді протягом 30 днів.
Додамо, що за п'яне водіння його також оштрафували на 17 тис. грн.
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