Райсуд на Хмельниччині оштрафував чоловіка, який роздрукував вдома на принтері фальшиве посвідчення водія. Його він використав трьома місяцями пізніше, коли його зупинила поліція за нетверезе водіння. Фальшивку розпізнали і щодо інциденту розпочали провадження. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, фальшиве посвідчення чоловік виготовив 21 лютого в себе вдома. Документ він роздрукував на принтері.

«За допомогою струменевого принтеру невідомої марк на заздалегідь заготовленому шматку пластику роздрукував бланк посвідчення водія із своєю фотокарткою і анкетними даними, та присвоїв шляхом друку серійний номер, а також дату видачі посвідчення», – йдеться у вироку Старокотянтинівського райсуду.

Відомо, що 18 травня його зупинила поліція на вулиці Миру в Старокостянтинові. Чоловік перебував у нетверезому стані за кермом автомобіля Geely. На прохання пред'явити посвідчення водія чоловік дав поліцейським підроблений документ. Втім, фальшивку розпізнали, а щодо інциденту розпочали розслідування.

Обвинувачений у письмовій заяві визнав свою провину. Суд врахував, що чоловіка позитивно характеризують на роботі, крім того, до кримінальної відповідальності він раніше не притягувався. Відтак суддя Інна Сагайдак визнала його винним у порушенні ч.1 і ч.4 ст. 358 ККУ (підробка документів та їхнє використання) і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Вирок неостаточний, його можна оскаржити в суді протягом 30 днів.

Додамо, що за п'яне водіння його також оштрафували на 17 тис. грн.