П'яний водій Mazda мав при собі підроблене свідоцтво про реєстрацію авто

На одному із блокпостів у Хмельницькому патрульні зупинили водія Mazda із підробленими документами. Під час перевірки виявилось, що водій був сильно п’яний – тест показав перевищення норми алкоголю у 13 разів.

Як у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба патрульної поліції Хмельницької області, водія затримали вночі Mazda на блокпосту. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.

«Було проведено огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу «Драгер», результат якого показав 2,62 проміле алкоголю. Після чого було проведено ще один огляд на стан сп'яніння в медичному закладі у лікаря-нарколога. Результат огляду — 2,16 проміле», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що у затриманого водія при собі також були підроблені документи – свідоцтво про реєстрацію автомобіля. На водія патрульні поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп'яніння). На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події.