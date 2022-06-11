Ухилянту загрожує до двох років обмеження волі

На українсько-польському кордоні львівські правоохоронці затримали 43-річного мешканця Хмельницької області, який намагався незаконно виїхати закордон.

Як повідомили в суботу, 11 червня, в поліції, мешканець Хмельниччини знайшов у іінтернеті бланк тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та вніс у нього свої дані разом та дані про нібито непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Підроблений документ він намагався використати у пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне», щоб виїхати за кордон та уникнути мобілізації в ЗСУ.

Львівські поліцейські повідомили ухилянту про підозру за ч.1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення та використанні завідомо підробленого документа) ККУ. За вчинене йому загрожує до двох років обмеження волі.

Зазначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати закордон.