49-річний українець намагався перетнути кордон за 1200 доларів хабара
Львівські прикордонники затримали чоловіка, який пропонував їм хабар за виїзд за кордон. Він не мав належних документів, які дозволяють виїжджати військовозобов’язаним чоловікам в умовах воєнного стану, тому хотів домовитися з прикордонниками за 1200 доларів.
49-річний українець їхав 8 червня рейсовим автобусом сполученням Київ-Краків через пункт пропуску «Шегині».
«Під час проходження контролю чоловік не надав усіх документів, які дають право на перетин кордону в умовах воєнного стану. Зокрема у його військовому квитку була відсутня відмітка про виключення з військового обліку. Отримавши відмову у перетинанні кордону, чоловік спробував «вирішити питання» підкупом», – повідомили у ДПСУ.
Прикордонникам він пояснив, що мусить виїхати за сімейними обставинами і обіцяв повернутися через 3 місяці. Для переконливості чоловік запропонував прикордонному наряду Львівського загону 1200 доларів США. Натомість його передали працівникам Нацполіції. Чоловік відповідатиме за статтею Кримінального кодексу про хабар службовій особі.