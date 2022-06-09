Чоловік просив пропустити його через кордон і обіцяв повернутися через 3 місяці

Львівські прикордонники затримали чоловіка, який пропонував їм хабар за виїзд за кордон. Він не мав належних документів, які дозволяють виїжджати військовозобов’язаним чоловікам в умовах воєнного стану, тому хотів домовитися з прикордонниками за 1200 доларів.

49-річний українець їхав 8 червня рейсовим автобусом сполученням Київ-Краків через пункт пропуску «Шегині».

«Під час проходження контролю чоловік не надав усіх документів, які дають право на перетин кордону в умовах воєнного стану. Зокрема у його військовому квитку була відсутня відмітка про виключення з військового обліку. Отримавши відмову у перетинанні кордону, чоловік спробував «вирішити питання» підкупом», – повідомили у ДПСУ.

Прикордонникам він пояснив, що мусить виїхати за сімейними обставинами і обіцяв повернутися через 3 місяці. Для переконливості чоловік запропонував прикордонному наряду Львівського загону 1200 доларів США. Натомість його передали працівникам Нацполіції. Чоловік відповідатиме за статтею Кримінального кодексу про хабар службовій особі.