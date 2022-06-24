Віньковецький райсуд призначив 267 тис. грн штрафу браконьєру, який на річці Рів виловив 40 кг риби сітками. Незаконним виловом він займався у період нерестової заборони. Йому також дали два роки умовно та конфіскували сітки та надувний човен, за допомогою яких він займався браконьєрством.

Як йдеться у вироку від 21 червня, незаконним виловом риби чоловік займався 27 квітня у річці Рів, що є притокою Південного Бугу. В цей період в області діяла заборона на вилов риби через нерест. Однак, мешканець села Слобідка-Охрімовецька цю заборону порушив та встановив на річці чотири сітки.

За дві години після цього він приїхав на річку, щоб зібрати спійману рибу. Загалом йому вдалось спіймати 41 кг риби: йдеться про 165 карасів, дві плітки та одного окуня.

Згодом чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суддя Оксана Волкова її затвердила. Відтак Василя Седзюха визнали винним у порушенні ч.1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Йому призначили два роки умовно та 267 тис. грн штрафу. Крім того, у нього конфіскують надувний човен та сітки. Усю рибу передадуть в дохід держави.