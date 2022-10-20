Мешканець Тернополя через суд домігся розлучення з жінкою, з якою насправді ніколи не одружувався. Виявилось, що вона вийшла заміж за шахрая, який вкрав паспорт у чоловіка і вклеїв туди власну фотографію. Про своє «одруження» чоловік дізнався в 2019 році, коли пішов до ДРАЦСу укладати шлюб. Суд першої інстанції не захотів розлучати незнайомців, але в апеляційному суді позов таки задовольнили.

Про рішення Тернопільського апеляційного суду прес-служба стало відомо у четвер, 20 жовтня. Як зазначає прес-служба суду, позивач в 2019 році звернувся до Тернопільського ДРАЦСу, бо хотів одружитись. Але йому відмовили, оскільки у реєстрі вже був запис про те, що він одружений.

«Тому Богдан Р. звернувся до суду і просив визнати неукладеним шлюб між ним та Іриною М. В обґрунтування своїх вимог вказав, що на день реєстрації шлюбу виконавчим комітетом сільської ради – 10 квітня 2008 року – перебував за межами України. Коли повернувся додому, з'ясував, що у нього викрадено паспорт громадянина України, про що подав заяву до правоохоронних органів. Разом із тим, надати суду докази про своє тривале перебування за кордоном не зміг, оскільки, як зазначено у відповіді прикордонної служби, інформація про перетин громадянами кордону зберігається лише 5 років», – йдеться у повідомленні.

У суді першої інстанції Ірина М. підтвердила, що шлюб укладала не з позивачем, а з іншим чоловіком, котрий видавав себе за Богдана Р., вклеївши своє фото у викрадений у позивача паспорт. Після реєстрації шлюбу подружжя взяло прізвище дружини, але два роки потому вони розійшлися. Із Богданом Р. вона незнайома. Також відповідачка надала фото чоловіка, з яким перебувала у шлюбі.

Тернопільський міськрайонний суд розглядав цю справу в січні 2022 року. У позові Богдану Р. відмовили. Чоловік подав апеляцію. Під час повторного розгляду справи провели почеркознавчу експертизу, яка підтвердила, що підпис у актовому записі про шлюб ставив не Богдан Р.

«Оскільки факт відсутності нареченого – позивача Богдана Р. під час реєстрації шлюбу відповідачка визнала у суді першої інстанції, а її представник – в апеляційному суді, а підпис в актовому записі про шлюб належить не йому, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційну скаргу Богдана Р. слід задовольнити», – йдеться у рішенні.

Відтак шлюб між Богданом Р. та Іриною М. таки визнали недійсним.