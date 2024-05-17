Румунські прикордонники витягли з Тиси ще одного потопельника
Від початку повномасштабної війни це 30-й загиблий у річці на українсько-румунському кордоні
Румунські прикордонники виявили в Тисі потопельника. Особу чоловіка поки не встановили, адже жодних документів при ньому не було.
Про загиблого румунські правоохоронці повідомили закарпатських прикордонників, розповіли 17 травня у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
«Чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили учора вдень. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника», – інформують у Держприкордонслужбі.
Від початку повномасштабного російського вторгнення, це тридцятий загиблий у річці Тиса на українсько-румунському кордоні. З січня до квітня 2024 року румунські прикордонники зафіксували понад 1,2 тис. випадків незаконного перетину кордону, у яких брали участь 2373 громадянина України. 19 ухилянтів загинули – 11 в Тисі, а решта у високогір’ї Карпат.
Загалом від початку російського вторгнення у 2022 році близько 11 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років нелегально перетнули кордон Румунії, утікаючи від мобілізації.