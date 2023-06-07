Чоловік повинен сплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень

Першотравневий районний суд Чернівців засудив уродженця Російської Федерації, житель Івано-Франківської області за підробку посвідчення учасника бойових дій. Чоловіку присудили заплатити штраф в розмірі 17 тис. гривень, а документ вилучили і знищили.

Під час судового засідання з'ясували, що обвинувачений вклеїв своє фото у знайдене посвідчення, щоб користуватися безкоштовним проїздом, через те, що своє він загубив. Чоловік розповів, що він давно служить в одній із військових частин. А чужий документ випадково знайшов ще у 2020 році в с.м.т. Богородчани Івано-Франківської області.

«З метою подальшого використання офіційного документа, діючи умисно обвинувачений вклеїв фото з власним зображенням у знайдену ним копію посвідчення завіреним нотаріусом з метою використання для безперешкодного проїзду громадським транспортом», – йдеться у вироку суду.

Проте, що посвідчення підроблене, стало відомо тоді, коли 15 лютого 2023 року п'яного військовослужбовця затримали на залізничному вокзалі Чернівців. Там чоловік намагався отримати безкоштовний проїзд. А коли до нього викликали працівників то поліції, то на їх вимогу пред'явив нотаріально завірену копію посвідчення.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік посвідчення підробив і два роки користувався ним як офіційним документом.

Першотравневий районний суд Чернівців визнав винним військовослужбовця Івано-Франківської військової частини винним у підробці документів і присудив йому заплатити штраф в розмірі 17 тис. гривень.