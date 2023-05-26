На Львівщині старший солдат підробив посвідчення водія усіх категорій
За фальшиве посвідчення Богдан Алємпієв заплатив 98 тис. грн
22 травня Яворівський районний суд оштрафував старшого солдата за посвідчення водія. З порталу судової влади відомо, що обвинувачений старший солдат – Богдан Алємпієв, який купив собі права чи не всіх категорій.
Як встановило слідство, у травні минулого року старший солдат Алємпієв домовився із невстановленою слідством жінкою про купівлю у неї підробленого посвідчення водія. Богдан Алємпієв заплатив за фальшивку 98 тис. грн і замовив собі посвідчення водія чи не усіх категорій, а саме:
- «А1» – керування мопедами
- «А» – керування мотоциклами
- «В1» – керування квадроциклами
- «В» – керування легковими авто
- «С1», «С» – керування вантажівками
- «D1», «D», – керування автобусами призначені для перевезення пасажирів
- «BE», «C1E», «CE», «D1E», «DE» - керування транспортними засобами з тягачем
Богдан Алємпієв не підробив лише категорію «Т» – керування трамваєм та тролейбусом. На виготовлення його замовлення пішло 9 місяців.
«Після сплати коштів, 7 лютого 2023 року, перебуваючи відділенні "Нова пошта" №1, що знаходиться у смт Івано-Франкове, отримав завідомо підроблений офіційний документ – посвідчення водія», – йдеться у вироку суду.
Суддя Яворівського районного суду Юрій Колтун визнав старшого солдата Богдана Алємпієва винним у підробці документів та двічі його оштрафував, один штраф на 10 тис. 200 грн, другий – 850 грн.
Також Алємпієв має заплатити 1912 грн в дохід держави за проведення експертиз. Цей вирок суду ще може бути оскаржений в апеляційному суді.