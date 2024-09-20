Підприємець навесні 2024 року постачав деревину до Польщі

Дрогобицький міськрайонний суд 16 вересня визнав винним Ігоря Туряба у контрабанді лісоматеріалів й оштрафував на 340 тис. грн. У вироку йдеться, що підприємець використовував підроблені документи про законність походження деревини, отримував дозвільні сертифікати на митниці й вивозив товар до Польщі.

Згідно з матеріалами справи, Ігор Туряб 9 березня 2024 року уклав контракт із польською компанією Garden Fences Marcin Sowa на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини. Після цього підприємець придбав у місцевих мешканців 25 м³ стовбурів ліщини без жодних товарно-супровідних документів, щоб згодом транспортувати лісоматеріали до Польщі. Підприємець не попередив про відсутність документів водія авто, який з підробленими сертифіками перевіз товар через пункт пропуску «Шегині-Медика» 18 квітня. У вироку йдеться, що вартість деревини становить 252 тис. грн.

У травні 2024 року Ігор Туряб відправив до Польщі 12 м³ деревини, на яку не мав необхідних документів. Її вартість становить приблизно 148 тис. грн. Підприємця наприкінці травня викрили детективи Бюро економічної безпеки.

Ігор Туряб 30 липня уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Андрій Хомик визнав бізнесмена винним у контрабанді лісоматеріалів і відмиванні грошей (ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 ККУ) й оштрафував на 340 ти. грн з позбавленням права рік обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями. Крім цього, Ігор Туряб має сплатити 19 тис. грн за судові експертизи. Також суд конфіскував у власність держави майже 12 м³ ліщини. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді Львова.