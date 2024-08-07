Лісничого та начальника одного з відділів державного підприємства «Львівлісозахист» викрили на незаконних рубках

Лісничого та начальника одного з відділів державного підприємства «Львівлісозахист» викрили на незаконних рубках на суму понад 2 млн грн у Воловецькому лісництві на Закарпатті.

Як розповіли в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, упродовж 2021 року службовці склали акти про необхідність суцільної порубки дерев, які нібито заражені хворобами та шкідниками. У результаті на підконтрольній їм ділянці лісу було вирубано 289 здорових дерев різних порід. Сума збитків – понад 2 млн грн.

Посадовці «Львівлісозахисту» незаконно спиляли майже 300 здорових дерев

Лісничому та начальнику відділу ДП «Львівлісозахист» повідомили про підозру в зловживанні владою та службовим становищем (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ККУ). Винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та штраф.