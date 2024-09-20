Кабмін заплатить призові спортсменам, які посіли 4-6 місця на Олімпіаді-2024
Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію Міністерства молоді та спорті фінансово заохотити спортсменів, які посіли 4-6 місця на Олімпіаді в Парижі, а також їхніх тренерів. Аби спонукати атлетів до подальшого прогресу, їм нададуть одноразові виплати у розмірі:
- 250 тис. гривень – за четверте місце Олімпіади-2024;
- 200 тис. гривень — за п'яте місце;
- 150 тис. гривень — за шосте місце.
У Мінмолодьспорту наголосили, що виплати будуть реалізовані в межах заздалегідь узгодженого проєкту бюджету й не потребуватимуть виділення додаткових коштів. Нагадаємо, раніше для українських медалістів передбачили наступні призові: 125 тис. доларів за золото, 100 тисяч за срібло і 80 тисяч – за бронзу.
Українські спортсмени, які фінішували на 4-6 місцях Олімпіади-2024:
- Четверте місце: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін (усі – веслування на байдарках і каное), двічі – Ілля Ковтун (спортивна гімнастика).
- П'яте місце: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва (обидві – артистичне плавання), Кірілл Болюх, Олексій Середа (обоє – стрибки у воду), Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв (усі – спортивна гімнастика), Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко (усі – академічне веслування), Павло Коростильов (кульова стрільба), Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок (усі – теніс), Муразі Мчедлідзе, Оксана Лівач (обоє – боротьба).
- Шосте місце: Олег Дорощук (легка атлетика), Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломеєва (усі – фехтування), Катерина Павленко (брейкінг), Назар Чепурний (спортивна гімнастика).
Для спортивних гімнастів збірної України, які мали по декілька особистих та командний результати в межах топ-6, відповідно передбачені більші виплати:
- Ілля Ковтун – 700 тисяч гривень;
- Олег Верняєв – 400 тисяч гривень;
- Назар Чепурний – 350 тисяч гривень.