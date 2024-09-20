Вантажівка, в якій серед гуманітарки заховали одяг для продажу

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» працівники митниці зупинили вантажівку, в якій знайшли незадекларований новий одяг на майже 900 тис. грн. У пресслужбі Львівської митниці у п'ятницю, 20 вересня, розповіли, що, згідно з декларацією, вантажівка перевозила гуманітарку для одного з благодійних фондів Львова.

«Вантажівка переміщувала 4 тонни гуманітарного вантажу: памперси, одяг, вживаний одяг, дитячі коляски, ліжка, матраци. Але під час огляду авто працівники митниці знайшли 4,6 тис. нових чоловічих та 2 тис. жіночих футболок. Їх не вказали у декларації», – повідомили у митниці.

Перевізник не задекларував одяг. Фото Львівської митниці

На перевізника склали адмінпротокол через недекларування комерційних товарів (ст. 472 МКУ). Санкція статті передбачає штраф, конфіскацію товарів та транспорту.