Парфуми митники конфіскували

На Чернівецькій митниці виявили контрабанду парфумів на 1 млн грн. Чоловік намагався вивезти за кордон 265 флаконів елітних парфумів відомих світових брендів. Щоб не платити податки та митні платежі за товар, водій на пості вибрав смугу «зелений коридор». Парфуми митники конфіскували.

Чернівецькі митники виявили значну партію незадекларованих парфумів 19 вересня в пункті пропуску «Порубне – Сірет». На митний пост приїхав мікроавтобус, яким керував українець. Чоловік зазначив, що він їде в Італію по власних справах.

«Для проходження митного контролю водій обрав “зелений коридор”. Цим самим він заявив про відсутність будь-яких товарів, що підлягають обовʼязковому декларуванню та оподаткуванню. Однак, під час огляду багажного відділення, митники виявили 5 коробок з парфумами іноземного виробництва різних торгових марок», – повідомили в Чернівецькій митниці в четвер, 19 вересня.

Усього водій мікроавтобуса намагався незаконно перевезти за кордон 265 одиниць парфумів на суму понад 1 250 тис. грн. За фактом незаконного перевезення контрабанди склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Парфуми тимчасово вилучені. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує штраф в розмірі вартості конфіскованого товару, а саме 1 млн 250 тис. грн.